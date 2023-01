Tipps 26.01.2023



Imagefilm im Recruiting

Die größten Herausforderungen haben Unternehmen derzeit im Recruitment. Personal zu finden ist klarerweise auch mit dem Einsatz von Film verbunden, denn Social Media ist da genauso wichtig wie etwa Messen.

Und das Medium Video ist dabei überlegen, bis hin zu emotionalen Kinospots ist da viel denkbar und bereits oftmals erfolgreich erprobt. Doch die früher so gerne gemachten Imagefilme klassischer Bauart - cinematische Firmen-Portraits mit emotionalem Call to Action - funktionieren heute nicht mehr, auch wenn sich Geschäftsführungen immer noch gerne so darstellen wollen. Das kommt aber nicht gut an, aus gutem Grund.



Menschen sind heute gewohnt, echte Einblicke in Unternehmen zu bekommen. Authentische Blicke an einen Arbeitsplatz, den man anbieten möchte, sind also wichtiger als heroische Darstellungen eines herausgeputzten Unternehmens, das so ohnehin nicht existiert. Schon der Anschein nach einem Hochglanz-Projekt aus der Werbeagentur ist beim Finden von Mitarbeitern (wie generell in Social Media) kontraproduktiv.



Dass dieser reale, echte und authentische Blick auf den Job deshalb weniger Aufwand in der Filmproduktion und Umsetzung ist, ist aber auch eine Mär. Selbst gefilmte Job-Videos am Handy sind nämlich auch nicht funktionierend, bringen also keine oder die falschen Mitarbeiter und verbreiten mitunter ein Image bei allen anderen Zusehern, das man im Marketing gar nicht sehen möchte. Es braucht eine andere Herangehensweise!



Das beginnt bei den Personen vor der Kamera. Hier auf Schauspieler zu setzen, ist nicht hilfreich. Echte Personen, potentielle Kollegen, die wirklichen Vorgesetzten, reale Experten, menschliche Akteure - das ist das Ziel. Und die müssen nicht perfekt sprechen, sondern so, wie sie auch sonst reden. Es muss menscheln, wiedererkennbar sein, echt bleiben. Dabei müssen aber jene Dinge kommuniziert werden, die man auch klassisch transportieren will: Für was steht das Unternehmen, wer wird gesucht (welcher Mensch, nicht welche Inserat-Floskel!), wer passt zu Kollegen und Unternehmen.



Klar, man darf auch das zeigen, auf das das Unternehmen stolz ist - die tolle High-Tech-Produktion genauso wie das extra-grüne Recycling oder die tolle Kantine für alle Mitarbeiter. Warum soll das nicht der Chef stolz selbst vorstellen, statt nur coole Einstellungen in Kinoformat damit drehen? Es spricht nichts gegen tolle Szenen, aber da geht auch mehr.



Noch authentischer ist eine Kommunikation dann nur noch live - und auch das im Video. Wer nicht nur den Imagefilm für HR-Aktivitäten macht, sondern auch noch Live-Formate nachschiebt, der schafft den Spagat zwischen geplanten und inszenierbaren Inhalten und jenen, die live in Interaktion entstehen. Wenn der Imagefilm schon authentisch gemacht ist, ist der Bruch zwischen den Formaten auch sehr klein. Sogar die Personen vor der Kamera könnte man dann schon kennen - sind ja beides die echten Mitarbeiter.



Imagefilme im Recruiting sind nicht mehr wegzudenken, weil sie an allen Kontaktstellen mit potentiellen Mitarbeitern helfen, diese anzusprechen und interessiert am Job zu machen. Sie motivieren, informieren und aktivieren - richtig gemacht, funktioniert all das auf authentische emotionale Weise, wie es kaum ein anderes Format schafft.

