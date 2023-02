Wissen Imagefilme 06.02.2023

Videos remote produzieren

Ein Kamerateam an einen entfernten Ort zu bringen, um ein Imagevideo zu erstellen, ist nicht immer wirtschaftlich möglich. Insbesondere wenn Stimmen vieler Personen eingeholt werden müssen.

Eine neue Technik der Produktion kann hier aber einspringen. Videos kann man auf verschiedene Weise 'remote' produzieren, ohne, dass ein Team vor Ort sein muss. Die einfachste Form der Remoteproduktion ist ein Mitschnitt eines Videokonferenz-Meetings, etwa mit Zoom, Teams oder einer Session über ein spezialisiertes virtuelles Sendestudio mit noch mehr Möglichkeiten.







Natürlich ist die Qualität hierbei nicht mit besserer Kameratechnik vor Ort vergleichbar, bevor eine Umsetzung aber gar nicht möglich ist, kann man so zumindest ein verwertbares Ergebnis erreichen. Im Beispiel wurde etwa ein Statement für eine Einladung aus einer entfernten Universität mit Video-Meeting aufgezeichnet und nachträglich grafisch aufbereitet. Auch der reine O-Ton im Audioformat läßt sich entfernt abnehmen - hier ist die Qualität noch leichter sicherzustellen.



Für noch mehr Qualität kann man aber auch professionelle Technik vor Ort bringen, ohne die Manpower mitzuliefern. Der Interviewte bekommt ein Remote-Kit per Botendienst samt Aufstellanleitung, kann damit sein Studio selbst einrichten, dann remote abliefern und das Paket im Anschluss zurücksenden. Die Übertragung kann dabei wieder über eine Videokonferenz-Plattform geschehen, oder man nutzt eine eigene Technologie zur Fernsteuerung:



Der höchste Aufwand wäre, statt der Übertragung via Video-Meet auch noch auf eine zweistufige Remoteerfassung zurückzugreifen, bei der man live zusammenarbeitet und eine niedere Qualität für die Vorschau austauscht, gleichzeitig aber eine Top-Qualität an Video und Audio vor Ort speichert. Diese wird danach übermittelt - auch via Internet oder per Retourpaket mit dem Remotekit. Dieser Aufwand beim Aufnehmen rechnet sich in der Regel nur bei sehr vielen weit auseinander liegenden Orten und ausreichend Vorlaufzeit für die Planung.



Tipps für den Remote-Beitrag



Die Remoteproduktion trifft natürlich nicht nur bei Imagefilmen zu, sondern auch bei zugeschalteten Live-Produktionen etwa bei Konferenzen und anderen Livestreams. Hier kommt die Aufzeichnung nicht zu tragen, die hohe Qualität im übertragenen Stream aber sehr wohl.

