27.03.2024

Filme durch die KI Gut jeder fünfte Amerikaner glaubt, dass generative Künstliche Intelligenz bessere Geschichten schreibt und bessere Filme macht als Menschen, zeigt eine Umfrage von Deloitte. Für 42 Prozent sind sowohl generative KI als auch Menschen in der Lage, fesselndes Material zu produzieren. 70 Prozent sehen jedoch nach wie vor lieber von Menschen produzierte Filme und Fernsehserien. Befragt wurden 3.517 US-Bürger ab 14 Jahren.



Wenn es darum geht, mit diesen Technologien zu experimentieren, setzen die Generation Z und Millennials den Standard: 25 Prozent der Befragten haben generative KI für die Erstellung von Texten und 18 Prozent für die Erstellung von Bildern verwendet. Ältere Generationen hinken bei diesen Maßnahmen weit hinterher.



Deloitte zieht aus der Umfrage den Schluss, dass generative KI es für Unternehmen und Produzenten von Inhalten einfacher machen könnte, qualitativ hochwertigere Arbeit zu produzieren, aber sie könnte auch zu einer Fülle von innovativen und kostengünstigen Inhalten führen, die die Grenzen zwischen echt und künstlich verwischen.



Medien- und Unterhaltungsunternehmen sowie die Gesellschaft insgesamt könnten bald durch generative KI mit einer deutlich größeren Menge an Neuheiten, Inhalten und kreativer Produktion geflutet werden. Gewinner würden die Filmemacher sein, die Experten im Umgang mit KI-Tools werden und gleichzeitig die menschliche Authentizität und die Realität der menschlichen Erfahrung fördern, meint Netflix-CEO Ted Sarandos.



Sarandos glaubt, dass das Publikum in der Lage ist, den Unterschied zwischen echten und nicht authentischen Filmen zu erkennen. Auf die Filmbranche hat KI schon jetzt großen Einfluss. So stoppte der Regisseur Tyler Perry ein 800 Mio. Dollar teures Erweiterungsprojekt für seinen Studiokomplex in Atlanta, nachdem er vom Potenzial der neuesten Erfindung von OpenAI, dem KI-Tool Sora, erfahren hatte, das Videos aufgrund von Texten produziert. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #KI #AI #Film #Studie #Zukunft





